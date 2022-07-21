Tarkan'ın yeni şarkısının çıkış tarihi belli oldu

En son çıkardığı 'Geççek' şarkısıyla ses getiren Tarkan, yeni şarkısının hazırlıklarını sürdürüyor. Megastar, 'Yap Bi Güzellik' isimli şarkısıyla önümüzdeki günlerde hayranlarıyla buluşturacağını açıkladı.

Tarkan'ın yeni şarkısının çıkış tarihi belli oldu

Haberler 21.07.2022 - 12:19

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, yeni şarkısı 'Yap Bi Güzellik' için geri sayımın başladığını duyurdu. Megastar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda "Yine geri sayım başladı, yine beni heyecanlar sardı" ifadesini kullandı. Ünlü şarkıcının paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum geldi. yapımcısı Samsun Demir de kendi sosyal medya hesabından şarkının çıkış tarihini 22 Temmuz olarak açıkladı.

Tarkan geçtiğimiz şubat ayında uzun bir aradan sonra yeni şarkısı 'Geççek' ile hayranlarının karşısına çıkmıştı. "Geççek geççek elbet bu da geççek. Her şeyin sonu var bu çilede bitçek" gibi sözleriyle dikkat çeken şarkının klibi YouTube'da izlenme rekorları kırmıştı.

Geççek'i neden yazdığını anlatan Tarkan ise "Bundan bir yıl kadar önce ruh halimim hiç de iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi, pandemi gibi şeyler beni çok olumsuz etkiliyordu. O anlarda içimde bir melodi ve söz yankılandı. Hepimize çok iyi gelecek bir şarkı yazmak istedim. Kimbilir belki biraz teselli eder, moral verir, umut olur dedim. Dilerim ki hepimize iyi gelir Geççek" demişti.

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