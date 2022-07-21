Tarkan'ın yeni şarkısının çıkış tarihi belli oldu

Tarkan, yeni şarkısı 'Yap Bi Güzellik' için geri sayımın başladığını duyurdu. Megastar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda "Yine geri sayım başladı, yine beni heyecanlar sardı" ifadesini kullandı. Ünlü şarkıcının paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum geldi. Müzik yapımcısı Samsun Demir de kendi sosyal medya hesabından şarkının çıkış tarihini 22 Temmuz olarak açıkladı.

Tarkan geçtiğimiz şubat ayında uzun bir aradan sonra yeni şarkısı 'Geççek' ile hayranlarının karşısına çıkmıştı. "Geççek geççek elbet bu da geççek. Her şeyin sonu var bu çilede bitçek" gibi sözleriyle dikkat çeken şarkının klibi YouTube'da izlenme rekorları kırmıştı.

