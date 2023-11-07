Tarlada 84 metrekarelik alanda keşif: Önce Roma dönemine ait mozaik, ardından duvarlar ortaya çıktı

Elazığ kent merkezine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Salkaya köyünde tarlasında yaklaşık üç buçuk ay önce fidan diken çiftçi, tesadüfen üzerinde çeşitli desenlerin yer aldığı mozaik desenli yapı olduğunu fark etti. Bulduğu yapının tarihi bir kalıntı olabileceğini düşünen tarla sahibi, durumu Elazığ Müze Müdürlüğü ile jandarmaya bildirdi. Ekiplerin bölgede yaptığı inceleme sonucunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi bir yapının taban mozaikleri olduğu tespit edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde Elazığ Müze Müdürlüğü tarafından kazı ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bu süre zarfından yapılan kazı ve kurtarma çalışmaları neticesinde mozaik alanı genişletilerek 84 metrekare yayıldı.

Tesadüfen bulunan taban mozaiklerin tarihi ve kültürel öneminin yanı sıra Elazığ'da bulunan ilk taban mozaiği olduğuna dikkat çeken Elazığ Etnografya ve Arkeoloji Müzesi Müdürü Ziya Kılınç, ''Bu mozaiğinin benzerlerinin olup olmadığına dair çalışmalarımız halen devam ediyor. Muhtemelen önümüzdeki yıl da bu çalışmalar devam edecektir” dedi.

