Tartışmaların odağındaki Pamuk Prenses filmi gişenin zirvesinde

Grimm Kardeşler'in ünlü masalından beyazperdeye uyarlanan Pamuk Prenses filmi vizyona girdi. Marc Webb'in yönetmenliğini üstlendiği film, gişenin zirvesine yerleşti. Rachel Zegler, Gal Gadot ve Andrew Burnap gibi isimlerin rol aldığı yapım ilk haftasında 43 milyon dolar hasılat elde etti.

Dünya çapında 87,3 milyon dolar hasılat elde yapım bir süredir eleştirilerin odağında. Kolombiya kökenli Rachel Zegler'in Pamuk Prenses rolüne seçilmesi, başrol oyuncularının siyasi görüşleri, cücelerin bilgisayar animasyonuyla oluşturulması filmin daha vizyona girmeden tepki çekmesine neden oldu.

İşte 21-23 Mart hafta sonu ABD gişe rakamları:

1. Pamuk Prenses



43 milyon dolar



2. Kara Torba Operasyonu

4,4 milyon dolar



3. Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya

4,1 milyon dolar



4.Mickey 17

3,9 milyon dolar



5. Acıya Yer Yok

3,8 milyon dolar