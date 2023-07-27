Tartışmalı yönetmenlerin Venedik Film Festivali'ne katılması tepki çekti

Bu yıl 80'incisi düzenlenecek olan Venedik Film Festivali'nde yarışacak filmler geçtiğimiz gün belli oldu. Prestijli “Altın Aslan” ödülü için yarışacak filmler arasında önemli birçok yönetmenin merakla beklenen yapımları bulunuyor ancak cinsel taciz suçlamalarıyla gündeme gelen üç yönetmenin festivale katılacak olması tepki çekti.

Tartışmalı yönetmenlerin Venedik Film Festivali'ne katılması tepki çekti

Bu sene 30 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 80. Film Festivali için geri sayım başladı. Jüri başkanlığını "La La Land" filminin ödüllü yönetmeni Damien Chazelle'in üstlendiği festivalde bu yıl merakla beklenen pek çok yapım bulunuyor.

Yarışmada usta yönetmenler David Fincher, Sofia Coppola, Ava DuVernay, Michael Mann, Bradley Cooper ve Wes Anderson'ın merakla beklenen filmleri bulunuyor.

Roman Polanski, Woody Allen ve Luc Besson gibi yönetmenlerin festivale katılması ise bazı kesimlerin tepkisini çekti. Üç yönetmen de taciz suçlamalarının hedefi olmuştu.

Tartışmalı yönetmenlerin Venedik Film Festivali'ne katılması tepki çekti - 1 Woody Allen

Üvey kızı Dylan Farrow tarafından Woody Allen'a yöneltilen ve Allen'ın reddettiği cinsel istismar iddiaları, pek çok ünlü ismin Allen'la arasına mesafe koymasına ve onunla çalışmayı bırakmasına yol açmıştı.

"The Piyanist" filmiyle tanınan Roman Polanski, 1978 yılında 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüzle suçlanıp hüküm giydikten sonra ABD'ye kaçmıştı. Fransız yönetmen Luc Besson ise kendisine yöneltilen taciz iddialarını reddetmişti.

Tartışmalı yönetmenlerin Venedik Film Festivali'ne katılması tepki çekti - 2 Roman Polanski

FESTİVAL DİREKTÖRÜ YÖNETMENLERİ SAVUNDU

Hollywood Reporter'a konuşan Festival direktörü Alberto Barbera, yönetmenleri savunan ifadeler kullandı. Barbera, Polanski için "Bir insanın sorumluluklarıyla bir sanatçının sorumlulukları arasında neden ayrım yapılamadığını anlamıyorum" dedi.

Kendisini yargıç olarak değil festival direktörü olarak nitelendiren Barbera "Ben filmlerin artistik yönlerini yargılarım. Polanski'nin filmini Venedik'te göstermemek için bir neden göremiyorum" ifadelerini kullandı.

Tartışmalı yönetmenlerin Venedik Film Festivali'ne katılması tepki çekti - 3 Luc Besson

Roman Polanski'nin "The Palace" Woody Allen'ın "Coup de Chance" ve Luc Besson'un "Dogman" filmleri Venedik Film Festival'inde gösterilecek.

Woody Allen, festivale katılacağını doğruladı. Besson katılımıyla ilgili yorumda bulunmazken Polanski'nin festivale katılmayacağı biliniyor.

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