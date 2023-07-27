Tartışmalı yönetmenlerin Venedik Film Festivali'ne katılması tepki çekti

Bu sene 30 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 80. Venedik Film Festivali için geri sayım başladı. Jüri başkanlığını "La La Land" filminin ödüllü yönetmeni Damien Chazelle'in üstlendiği festivalde bu yıl merakla beklenen pek çok yapım bulunuyor.

Yarışmada usta yönetmenler David Fincher, Sofia Coppola, Ava DuVernay, Michael Mann, Bradley Cooper ve Wes Anderson'ın merakla beklenen filmleri bulunuyor.

Roman Polanski, Woody Allen ve Luc Besson gibi yönetmenlerin festivale katılması ise bazı kesimlerin tepkisini çekti. Üç yönetmen de taciz suçlamalarının hedefi olmuştu.