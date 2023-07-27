Tartışmalı yönetmenlerin Venedik Film Festivali'ne katılması tepki çekti

Bu sene 30 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 80. Venedik Film Festivali için geri sayım başladı. Jüri başkanlığını "La La Land" filminin ödüllü yönetmeni Damien Chazelle'in üstlendiği festivalde bu yıl merakla beklenen pek çok yapım bulunuyor.
Yarışmada usta yönetmenler David Fincher, Sofia Coppola, Ava DuVernay, Michael Mann, Bradley Cooper ve Wes Anderson'ın merakla beklenen filmleri bulunuyor.
Roman Polanski, Woody Allen ve Luc Besson gibi yönetmenlerin festivale katılması ise bazı kesimlerin tepkisini çekti. Üç yönetmen de taciz suçlamalarının hedefi olmuştu.
Üvey kızı Dylan Farrow tarafından Woody Allen'a yöneltilen ve Allen'ın reddettiği cinsel istismar iddiaları, pek çok ünlü ismin Allen'la arasına mesafe koymasına ve onunla çalışmayı bırakmasına yol açmıştı.
"The Piyanist" filmiyle tanınan Roman Polanski, 1978 yılında 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüzle suçlanıp hüküm giydikten sonra ABD'ye kaçmıştı. Fransız yönetmen Luc Besson ise kendisine yöneltilen taciz iddialarını reddetmişti.
FESTİVAL DİREKTÖRÜ YÖNETMENLERİ SAVUNDU
Hollywood Reporter'a konuşan Festival direktörü Alberto Barbera, yönetmenleri savunan ifadeler kullandı. Barbera, Polanski için "Bir insanın sorumluluklarıyla bir sanatçının sorumlulukları arasında neden ayrım yapılamadığını anlamıyorum" dedi.
Kendisini yargıç olarak değil festival direktörü olarak nitelendiren Barbera "Ben filmlerin artistik yönlerini yargılarım. Polanski'nin filmini Venedik'te göstermemek için bir neden göremiyorum" ifadelerini kullandı.
Roman Polanski'nin "The Palace" Woody Allen'ın "Coup de Chance" ve Luc Besson'un "Dogman" filmleri Venedik Film Festival'inde gösterilecek.
Woody Allen, festivale katılacağını doğruladı. Besson katılımıyla ilgili yorumda bulunmazken Polanski'nin festivale katılmayacağı biliniyor.
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