Tasarım Müzesi Festivali 6 Temmuz'da Süleymaniye'de başlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Miras tarafından İBB İstanbul Tasarım Müzesi olarak yeniden işlevlendirilen Süleymaniye Sıra Dükkanlar, "Tasarım Müzesi Festivali"ne ev sahipliği yapacak.



İBB'den yapılan açıklamaya göre, 6-7 Temmuz'da gerçekleşecek festivalde, vitray, tasarım, seramik ve kil atölyelerinin yanı sıra sokak müzisyenlerinin performansları ve plak dinletisi gerçekleştirilecek. Zanaatkar, tasarımcı ve sanatçıların bir araya geleceği festivalde, çocuklar için de Süleymaniye Hafıza Turu yapılacak.



Festival programı, İBB Kültür sosyal medya hesapları ve "kultursanat.istanbul" adresinden takip edilebilir. Etkinliklerin ücretsiz biletleri İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilecek.



SÜLEYMANİYE SIRA DÜKKANLAR HAKKINDA



UNESCO tarafından 1985'te Dünya Mirası Listesi'ne kabul edilen dört bölgeden biri olan Süleymaniye Camii ve Külliyesi, Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle dönemin baş mimarı Sinan tarafından 1550-1557'de inşa edildi.



Merkezinde cami bulunan külliye, medreseler, sıbyan mektebi, imaret, darüşşifa, hamam, Kanuni Sultan Süleyman Türbesi, Hürrem Sultan Türbesi ve Mimar Sinan Türbesi'ni barındırıyor.



Süleymaniye Külliyesi'nin ayrılmaz parçası olan Sıra Dükkanlar, Süleymaniye Camii'nin doğu tarafındaki avlu duvarı ile Darülhadis Medresesi'nin altında, Mimar Sinan Caddesi üzerinde bir sıra halinde yer alıyor. İşlevlerine ve üretilen ürünlere göre adlandırılan dükkanlar, dökmeci esnafının bölgedeki yoğunluğundan ötürü "Dökmeciler Çarşısı" olarak da biliniyor.



Rabi ve Salis Medreselerine bakan kısımda 35, Darülhadis Medresesi altında 18 dükkan olmak üzere, toplam 53 dükkan asırlar boyunca üretimleriyle İstanbul'a hizmet verdi. 1950'deki onarımlar sonucu özgün iç mekan kurgusunu kaybeden Sıra Dükkanlar, İBB tarafından geçen yıl tamamlanan restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmalarıyla İBB İstanbul Tasarım Müzesi olarak dönüştürüldü.



Sıra Dükkanlar'da konumlanan atölyelerde, keçe, vitray ve yorgan gibi kaybolmaya yüz tutmuş zanaat üretimlerinin yanı sıra aydınlatmadan mobilyaya, takı ve mücevherden porselen ve seramiğe, dijital ve grafik tasarımdan illüstrasyona, mimariden kültür sanata ve kurumsal alan tasarımına uzanan geniş bir yelpazede marka ve kurumların üretimleri İstanbullularla buluşuyor.