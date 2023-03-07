Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali iptal edildi

Taşköprü Belediye Meclisi’nin mart ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Abdullah Çatal’ın başkanlığında gerçekleştirildi.



Toplantıda, ağustos ayında yapılması planlanan Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali’nin iptal edilmesi konusu da görüşüldü.



Festivalin bu yıl iptal edilmesi, oy birliğiyle kabul edildi.



"DEPREMLER NEDENİYLE İPTAL ETTİK"

Çatal, “Depremler nedeniyle bu yıl festivali iptal ettik. Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim” dedi.