Tatlı Yalanlar'ın devamı geliyor: 28 yıl sonra beyazperdeye dönüyor

Hollywood Reporter'ın haberine göre; filmin yönetmen koltuğunda Tim Federle oturacak. İlk filmin senaristi Robin Schiff ve yapımcısı Laurence Mark da yeni proje için geri dönecek.

"HER ZAMANKİNDEN DAHA YAKIN"

Öte yandan Mira Sorvino, daha önce katıldığı bir programda; Tatlı Yalanlar'ın devam filmiyle ilgili konuşmuş ve "Resmi olarak paylaşabileceğim bir şey yok ama gayriresmi olarak şunu söyleyebilirim: Bu projeyi hayata geçirmeye her zamankinden daha yakınız" demişti.