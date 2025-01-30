Tatlı Yalanlar'ın devamı geliyor: 28 yıl sonra beyazperdeye dönüyor
Başrollerini Mira Sorvino ve Lisa Kudrow'un paylaştığı 1997 yapımı kült komedi Tatlı Yalanlar'ın devam filmi için çalışmalar sürüyor.
Lise mezuniyetlerinin 10. yılına katılan ve eski sınıf arkadaşlarını etkilemek için sahte kariyerler uyduran, 28 yaşındaki iki başarısız kadının hikayesini anlatan Tatlı Yalanlar filminin devamı geliyor.
Başrollerini Mira Sorvino ve Lisa Kudrow'un paylaştığı 1997 yapımı Tatlı Yalanlar, devam filmiyle 28 yıl sonra beyazperdeye dönecek.
Hollywood Reporter'ın haberine göre; filmin yönetmen koltuğunda Tim Federle oturacak. İlk filmin senaristi Robin Schiff ve yapımcısı Laurence Mark da yeni proje için geri dönecek.
"HER ZAMANKİNDEN DAHA YAKIN"
Öte yandan Mira Sorvino, daha önce katıldığı bir programda; Tatlı Yalanlar'ın devam filmiyle ilgili konuşmuş ve "Resmi olarak paylaşabileceğim bir şey yok ama gayriresmi olarak şunu söyleyebilirim: Bu projeyi hayata geçirmeye her zamankinden daha yakınız" demişti.
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