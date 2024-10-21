Tavşan İmparatorluğu filmi dünya prömiyerini Tallinn'de yapacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TRT 12 Punto Sinema Günleri desteğiyle çekilen Tavşan İmparatorluğu filminin müziklerini Erkan Oğur besteledi.



Festival, 8-24 Kasım'da Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenecek.



Türkiye, Meksika, Hırvatistan ve Lübnan ortak yapımı filmin oyuncu kadrosunda Alpay Kaya, Sermet Yeşil, Kubilay Tunçer, Perla Palamutçuoğulları ve Emrullah Çakay yer alıyor.



Yetişkin dünyasının ağır yükleri altında ezilen çocukların özgürleşme arayışının ele alındığı film, tazı yarışlarından kurtarabildiği tüm tavşanları terk edilmiş bir madende toplamak ve özgürce yaşayacakları bir dünya inşa etmek isteyen Musa'nın hikayesini anlatıyor.