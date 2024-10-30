Tayfun Pirselimoğlu, 2024 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü’nü kazandı

Cevdet Kudret'in ailesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve TÜYAP işbirliğinde yürütülen ödüle, "Cerrah" adlı romanı ile Tayfun Pirselimoğlu değer görüldü. Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü; şiir, roman, öykü, tiyatro, deneme, eleştiri ve inceleme alanlarında Türk edebiyatına önemli eserler kazandıran Cevdet Kudret’in anısını yaşatmak amacıyla, her yıl bu dallarda dönüşümlü olarak veriliyor.



Asuman Kafaoğlu-Büke, Fatih Altuğ, Handan İnci, İbrahim Yıldırım ve Ömer Türkeş’ten oluşan seçici kurul, "çağın akıl dışı durumlarını, kimlik bunalımlarını yenilikçi arayışlar ve görsel bir anlatı diliyle sunduğu" için Cerrah romanını ödüle değer buldu.



Ödül töreni, 9 Kasım’da TÜYAP Kitap Fuarı’nda gerçekleştirilecek.