Taylor Swift 2023 yılının en büyük pop yıldızı seçildi

TURNE FİLMİ ÇİN'DE VİZYONA GİRECEK

Swift'in Eras adlı dünya turnesini beyazperdeye taşıdığı "Taylor Swift: The Eras Tour" adlı filmi, vizyona girdiği andan beri en çok izlenen yapımlardan biri oldu. Dünya çapında yaklaşık 250 milyon dolar kazanan film yakında Çin'de vizyona girecek.

Film için seçilen 31 Aralık tarihi ise Swift'in doğum tarihi ve şanslı sayısından yola çıkılarak belirlendi.

