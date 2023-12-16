Taylor Swift 2023 yılının en büyük pop yıldızı seçildi

Time dergisi tarafından Yılın Kişisi seçilen Taylor Swift, Amerikan müzik dergisi Billboard tarafından 2023 yılının en büyük pop yıldızı ünvanına layık görüldü.

Taylor Swift 2023 yılının en büyük pop yıldızı seçildi

kariyeri boyunca aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift, bir başarıya daha imza attı. Swift, Billboard dergisi tarafından "Yılın En Büyük Pop Yıldızı" seçildi.

Müzik listelerinde zirveden inmeyen şarkıcı, bu yıl Billboard Müzik Ödülleri'nde En İyi Şarkıcı ödülü de dahil olmak üzere toplam 10 ödül kazandı.

Taylor Swift 2023 yılının en büyük pop yıldızı seçildi - 1

YILIN KİŞİSİ SEÇİLDİ

Müzik kariyeri boyunca aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift, şarkılarıyla kırdığı rekorlar, dünya turnesiyle ses getirmesi, turne filmiyle sinema tarihine geçmesi, ABD ekonomisine olan büyük etkisi ve daha birçok başarısıyla Time dergisi tarafından 2023 Yılın Kişisi (Person of the Year) seçildi.

Taylor Swift 2023 yılının en büyük pop yıldızı seçildi - 2

TURNE FİLMİ ÇİN'DE VİZYONA GİRECEK

Swift'in Eras adlı dünya turnesini beyazperdeye taşıdığı "Taylor Swift: The Eras Tour" adlı filmi, vizyona girdiği andan beri en çok izlenen yapımlardan biri oldu. Dünya çapında yaklaşık 250 milyon dolar kazanan film yakında Çin'de vizyona girecek.

Film için seçilen 31 Aralık tarihi ise Swift'in doğum tarihi ve şanslı sayısından yola çıkılarak belirlendi.

Taylor Swift 2023 yılının en büyük pop yıldızı seçildi - 3

DÜNYA TURNESİ REKOR KIRDI

Öte yandan şarkıcının "Eras" adlı dünya turnesi bilet satışlarından 1 milyar dolar kazandı. Pollstar verilerine göre, Swift bu yıl 1 milyar doları aşmayı başaran ilk isim oldu. Bu rakamın turne bitene kadar 2 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

Şimdiye kadar 60 konser veren şarkıcınun turnesi toplamda 4,5 milyon bilet satış rakamına ulaştı. 2023 yılının en çok kazanan dünya turneleri sıralamasında ise Beyonce 2. sırada yer alıyor.

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