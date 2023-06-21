Taylor Swift Avrupa'ya geliyor

17 yıllık müzik kariyeri boyunca pek çok rekora imza atan ve aldığı ödüllerle tarihe geçen Taylor Swift'in, ABD'de büyük başarı sağlayan Eras turnesi, Asya ve Avrupa'ya geliyor.

Taylor Swift Avrupa'ya geliyor

Son albümü Midnights ile rekora doymayan Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift, Eras turnesiyle 2024 yılında Avrupa'daki hayranlarıyla buluşacak.

Eras turnesinin uluslararası ayağı bu yıl Ağustos ayında Mexico City'de başlayacak. Kasımdan şubata kadar dinlenecek olan Swift, ardından Japonya, Avustralya ve Singapur'a gidecek.

Taylor Swift Avrupa'ya geliyor - 1

Turnenin Avrupa ayağı ise 9 Mayıs 2024'te Paris'te başlayıp 26 noktada devam edecek. Sonrasında İngiltere'de 7 yapacak olan Taylor Swift; Dublin, Amsterdam, Zürih, Milan, Gelsenkirchen, Hamburg, Münih, Varşova ve Viyana'da hayranlarıyla buluşacak.

Matt Healy'den ayrılan Taylor Swift şarkı söylerken gözyaşlarını tutamadı

Matt Healy'den ayrılan Taylor Swift şarkı söylerken gözyaşlarını tutamadı

Haberi Görüntüle

Ünlü şarkıcı, turneyi 2024 yılının Ağustos ayında Wembley Stadyumu'nda sonlandıracak.

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...