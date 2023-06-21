Taylor Swift Avrupa'ya geliyor

Turnenin Avrupa ayağı ise 9 Mayıs 2024'te Paris'te başlayıp 26 noktada devam edecek. Sonrasında İngiltere'de 7 konser yapacak olan Taylor Swift; Dublin, Amsterdam, Zürih, Milan, Gelsenkirchen, Hamburg, Münih, Varşova ve Viyana'da hayranlarıyla buluşacak.



Matt Healy'den ayrılan Taylor Swift şarkı söylerken gözyaşlarını tutamadı Haberi Görüntüle Ünlü şarkıcı, turneyi 2024 yılının Ağustos ayında Wembley Stadyumu'nda sonlandıracak.