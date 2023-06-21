Taylor Swift Avrupa'ya geliyor

Son albümü Midnights ile rekora doymayan Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift, Eras turnesiyle 2024 yılında Avrupa'daki hayranlarıyla buluşacak.
Eras turnesinin uluslararası ayağı bu yıl Ağustos ayında Mexico City'de başlayacak. Kasımdan şubata kadar dinlenecek olan Swift, ardından Japonya, Avustralya ve Singapur'a gidecek.
Turnenin Avrupa ayağı ise 9 Mayıs 2024'te Paris'te başlayıp 26 noktada devam edecek. Sonrasında İngiltere'de 7 konser yapacak olan Taylor Swift; Dublin, Amsterdam, Zürih, Milan, Gelsenkirchen, Hamburg, Münih, Varşova ve Viyana'da hayranlarıyla buluşacak.
Ünlü şarkıcı, turneyi 2024 yılının Ağustos ayında Wembley Stadyumu'nda sonlandıracak.
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