Taylor Swift, Beyonce ve Barbienheimer'ın ABD ekonomisine katkısı

Taylor Swift, Beyonce, Barbie ve Oppenheimer kısaca Barbienheimer... Dünya turnesinde bulunan iki şarkıcının ve vizyon serüvenini sürdüren iki filmin ABD ekonomisinin üçüncü çeyrek rakamlarını etkileyeceği bildirildi.



Bir ekonomi ekibine göre bu isimlerin üçüncü çeyrekte ABD üretimine 8,5 milyar dolar ekleyeceği tahmin ediliyor.



Bu miktar, aralarında Karadağ ve Barbados'un da bulunduğu 35 ülkenin gayrı safi milli hasılasını gölgede bıraktığı söyleniyor.



Ayrıca Taylor Swift'in gösterileri öncesinde boncuklu bilekliklere hücum edilmesi, Beyoncé konserleri için satılan kovboy şapkaları, Barbie filmi için alınan pembe kostümler ve tüm bu eylemlerin çoğunlukla kadınlar tarafından yapılması "kadınların çarpan etkisi" olarak yorumlanıyor.



Öte yandan Taylor Swift, Beyoncé ve Barbenheimer'ın sağladığı ekonomik katkının geçici olduğunu belirten Bloomberg, söz konusu faktörlerin esnek bir tüketim serabı yarattığına dikkat çekiyor.

