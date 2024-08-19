Taylor Swift, bıçaklı saldırıda öldürülen çocukların ailelerine ulaştı

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Taylor Swift, Londra'daki konseri esnasında bir dans kursuna yapılan korkunç saldırıda hayatını kaybeden çocukların ailelerine ulaştı.

Taylor Swift, bıçaklı saldırıda öldürülen çocukların ailelerine ulaştı

"Eras" adlı turnesi kapsamında Avrupa'da konser veren ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in Viyana konserleri iptal edildi. Konserlerin terör tehdidi nedeniyle iptal edilmesinin ardından üç kişi gözaltına alındı. Viyana'daki konserlerin iptal edilemesinin ardından Taylor Swift, Londra'da konser verdi.

Geçtiğimiz haftalarda Taylor Swift temalı bir dans kursunda 17 yaşındaki bir gencin bıçaklı saldırısı sonucu üç çocuk hayatını kaybetmişti.

Swift'in Southport'ta bıçaklanan kurbanların aileleriyle iletişime geçtiği ortaya çıktı.

Taylor Swift, bıçaklı saldırıda öldürülen çocukların ailelerine ulaştı - 1

The Sun'ın haberine göre, sahnede konuyla ilgili açıklama yapmayan Swift'in kurbanların ailelerine bizzat ulaştığı biliniyor. Bir kaynak, “Taylor sahnede Elsie Dot, Alice ve Bebe hakkında konuşmamış olabilir ama ailelerine ulaştı. Bu onun zihnini çok meşgul eden bir konu” ifadesini kullandı.

Şarkıcı, daha önce sosyal medya hesabında yaşanan olayla ilgili üzüntüsünü dile getirmişti.

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