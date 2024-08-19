Taylor Swift, bıçaklı saldırıda öldürülen çocukların ailelerine ulaştı

The Sun'ın haberine göre, sahnede konuyla ilgili açıklama yapmayan Swift'in kurbanların ailelerine bizzat ulaştığı biliniyor. Bir kaynak, “Taylor sahnede Elsie Dot, Alice ve Bebe hakkında konuşmamış olabilir ama ailelerine ulaştı. Bu onun zihnini çok meşgul eden bir konu” ifadesini kullandı.

Şarkıcı, daha önce sosyal medya hesabında yaşanan olayla ilgili üzüntüsünü dile getirmişti.