Taylor Swift dünya turnesini uzatmayacak: Final tarihini açıkladı

"Yılın Kişisi" seçilen ve rekor üstüne rekor kıran Taylor Swift, dünya turnesine şu sıralar Avrupa'da devam ediyor. "Eras" adlı dünya turnesiyle birçok başarıya imza atan yıldız, turnesinin aralık ayında sonra ereceğini açıkladı.

Liverpool'da dünya turnesinin 100'üncü konserini veren şarkıcı, "İlk kez kendime bu turnenin aralık ayında sona ereceğini itiraf ediyorum" dedi.

Swift'in Avrupa turnesi 20 Ağustos'ta Londra Wembley Stadyumu'nda sonra erecek. Şarkıcı daha sonra yalnızca üç ABD şehrinde (Miami, Indianapolis ve New Orleans) konser verecek. Swift'in son konserinin ise 8 Aralık'ta Kanada'da gerçekleşeceği biliniyor.