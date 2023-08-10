Taylor Swift, Grammy ödüllü "1989" albümünün yeni versiyonunu piyasaya çıkaracak

Müzik kariyeri boyunca pek çok rekora imza atan ve aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift, "Eras" adlı dünya turnesiyle hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Şu sıralar oldukça meşgul olan şarkıcı, yeni albüm müjdesi verdi.



Şarkıcı daha önce yapımcı Scooter Braun'la yaşadığı telif hakları anlaşmazlığı nedeniyle eski çalışmalarını "Taylor's Version" (Taylor'ın Versiyonu) adıyla yeniden kaydediyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Taylor Swift (@taylorswift)'in paylaştığı bir gönderi Daha önce "Fearless", "Red" ve "Speak Now" albümlerini yeniden kaydeden şarkıcı, sıradaki albümünün "1989" olacağını konser esnasında duyurdu.



Swift "Taylor'ın Versiyonu" olarak piyasaya çıkacak "1989" albümü 27 Ekim'de müzikseverlerle buluşacak.

Adını Swift'in doğum tarihinden alan "1989" albümü, Grammy ödüllerinde En İyi Albüm ödülünü kazanmıştı.



Albümde "Blank Space ", "Style", "Out of the Woods", "Bad Blood" ve "Shake it Off" gibi şarkılar yer alıyor.

Öte yandan şarkıcı, geçtiğimiz akşam ABD'nin Seattle kentindeki Lumen Field'da gerçekleştirdiği konser ile tarihe geçti. Şarkıcının konserine gelen hayranlarının kentte 2,3 büyüklüğünde depreme yol açtığı düşünülüyor. Sismolog Jackie Caplan-Auerbach, konseri dinlemeye gelen binlerce kalabalığın sismik aktiviteye yol açtığını belirtti.

