Taylor Swift, Grammy ödüllü "1989" albümünün yeni versiyonunu piyasaya çıkaracak

Adını Swift'in doğum tarihinden alan "1989" albümü, Grammy ödüllerinde En İyi Albüm ödülünü kazanmıştı.



Albümde "Blank Space ", "Style", "Out of the Woods", "Bad Blood" ve "Shake it Off" gibi şarkılar yer alıyor.



Öte yandan şarkıcı, geçtiğimiz akşam ABD'nin Seattle kentindeki Lumen Field'da gerçekleştirdiği konser ile tarihe geçti. Şarkıcının konserine gelen hayranlarının kentte 2,3 büyüklüğünde depreme yol açtığı düşünülüyor. Sismolog Jackie Caplan-Auerbach, konseri dinlemeye gelen binlerce kalabalığın sismik aktiviteye yol açtığını belirtti.