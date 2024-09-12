Taylor Swift, Harris'e desteğini açıkladı: ABD seçmen bilgilendirme sitesine akın ettiler

ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift'in 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçiminde Demokrat aday Kamala Harris'i desteklediğini duyurmasının ardından yüz binlerce kişi ABD'nin halka seçimlerle ilgili resmi bilgileri sağlayan "vote.gov" adresli internet sitesini ziyaret etti.



Genel Hizmetler İdaresine (GSA) göre, Swift'in Harris'e desteğini açıklamasından kısa süre sonra "vote.gov" sitesinde ciddi yoğunluk yaşandı.



GSA'dan bir sözcünün verdiği bilgiye göre, Swift'in destek açıklamasından sonra seçmen bilgilendirme sitesini yerel saatle 14.00 itibarıyla 337 bin 826 kişi ziyaret etti.