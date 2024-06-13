Taylor Swift hayranları Dünya'yı yerinden oynattı: Sismik aktivite tespit edildi

BBC‘nin haberine göre dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in Edinburgh kentinde verdiği konserde hayranları dans ederek sismik etki yarattı.

Binlerce Taylor Swift hayranı, geçtiğimiz hafta sonu Edinburgh'da düzenlenen üç konserle büyük bir coşkuyla eğlendi. Şarkıcının performansı sırasında, izleme istasyonları 6 km uzaklıktan sismik aktivite tespit etti.



Swift’in Seattle ve Los Angeles’taki konserlerinde de benzer olaylar yaşanmış, Seattle konseri 2.3 büyüklüğünde bir deprem yaratmıştı.



2 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE ETMESİ BEKLENYİOR

Cuma gecesi düzenlenen 73 bin kişilik konser, kalabalığın en fazla enerjiyle dans ettiği ve tezahürat yaptığı etkinlik oldu. Bu konser ayrıca, Swift'in Londra'daki Wembley Stadyumu'nda gerçekleştireceği ve rekor kırması beklenen 17 konserlik Birleşik Krallık turunun ilk ayağıydı.



Taylor Swift'in 152 konserlik stadyum turu, Aralık ayında sona erdiğinde tarihi bir başarıya imza atarak 2 milyar dolardan fazla gelir elde etmesi hedefleniyor.



Konser sırasında en yüksek sismik aktivite, Ready For It? şarkısının çalındığı sırada gerçekleşti.

İngiltere'nin ulusal deprem izleme kurumu olan İngiliz Jeolojik Araştırmalar Kurumu (BGS), bu olayı 6 km uzaklıktaki iki izleme istasyonunda tespit etti.

Ancak uzmanlar, bu aktivitenin genellikle yakın çevredeki kişiler dışında hissedilmediğini belirtti.