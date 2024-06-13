Taylor Swift hayranları Dünya'yı yerinden oynattı: Sismik aktivite tespit edildi

Grammy ödüllü ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in İskoçya konseri büyük etkiye yol açtı. Şarkıcının Edinburgh kentinde verdiği konserlerde hayranları sismik aktiviteye neden oldu.

Taylor Swift hayranları Dünya'yı yerinden oynattı: Sismik aktivite tespit edildi
Donald Trump: Taylor Swift çok güzel ama sanırım liberal

Donald Trump: Taylor Swift çok güzel ama sanırım liberal

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BBC‘nin haberine göre dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in Edinburgh kentinde verdiği konserde hayranları dans ederek sismik etki yarattı.

Binlerce Taylor Swift hayranı, geçtiğimiz hafta sonu Edinburgh'da düzenlenen üç konserle büyük bir coşkuyla eğlendi. Şarkıcının performansı sırasında, izleme istasyonları 6 km uzaklıktan sismik aktivite tespit etti.

Swift’in Seattle ve Los Angeles’taki konserlerinde de benzer olaylar yaşanmış, Seattle konseri 2.3 büyüklüğünde bir yaratmıştı.

2 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE ETMESİ BEKLENYİOR

Cuma gecesi düzenlenen 73 bin kişilik konser, kalabalığın en fazla enerjiyle dans ettiği ve tezahürat yaptığı etkinlik oldu. Bu konser ayrıca, Swift'in Londra'daki Wembley Stadyumu'nda gerçekleştireceği ve rekor kırması beklenen 17 konserlik Birleşik Krallık turunun ilk ayağıydı.

Taylor Swift'in 152 konserlik stadyum turu, Aralık ayında sona erdiğinde tarihi bir başarıya imza atarak 2 milyar dolardan fazla gelir elde etmesi hedefleniyor. 

sırasında en yüksek sismik aktivite,  Ready For It? şarkısının çalındığı sırada gerçekleşti.

İngiltere'nin ulusal deprem izleme kurumu olan İngiliz Jeolojik Araştırmalar Kurumu (BGS), bu olayı 6 km uzaklıktaki iki izleme istasyonunda tespit etti.

Ancak uzmanlar, bu aktivitenin genellikle yakın çevredeki kişiler dışında hissedilmediğini belirtti.

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