Taylor Swift ile Beyonce'nin konser filmleri sinemada beklenen etkiyi yaratacak mı?

Yedi yıl aradan sonra çıktığı Rönesans (Renaissance) adlı dünya turnesiyle büyük ses getiren Beyonce, turnesini sinema filmi olarak göstereceğini açıkladı. Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift'in dünya turnesi ise Taylor Swift: The Eras Tour adıyla beyazperdede izleyiciyle buluşacak.
Swift'in filmi 13 Ekim'de, Beyonce'nin filmi ise 1 Aralık'ta gösterime girecek.
Geçtiğimiz yaz Barbie ve Oppenheimer filmleri gişede büyük bir patlama yaşanmasına neden oldu. Uzun bir aradan sonra sinema salonları ilk kez bu kadar doldu. Ancak The Flash, Indiana Jones and the Dial of Destiny ve Görevimiz Tehlike 7 gibi filmler ise gişede beklenen etkiyi yaratmadı.
SİNEMA SALONUNDA KONSER DENEYİMİ
Dünyaca ünlü iki şarkıcının aynı dönemde dünya turnelerini beyazperdeye taşımalarının gişede büyük bir değişim yaratacağı düşünülüyor.
Sinema salonlarında "konser izler gibi" bir deneyim vadeden "konser filmleri"nin, sinema dünyasında yeni bir dönemin kapılarını aralayacağı ve hatta Hollywood filmlerini gişede geride bırakacağı öngörülüyor.
Bu tarz filmlerin sinema salonlarında gösterilmesi en çok izleyicilerin işine yarıyor. Konser kalabalığına karışmak istemeyenler ve bilet almakta güçlük çekenler, konser filmlerini izlemeyi tercih edebilir.
Uzmanlara göre, dijital platformların yükselişe geçtiği bu dönemde, konser filmleri sinema salonlarının yeniden dolmasında etkili olabilir.
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