Taylor Swift ile Beyonce'nin konser filmleri sinemada beklenen etkiyi yaratacak mı?

Swift'in filmi 13 Ekim'de, Beyonce'nin filmi ise 1 Aralık'ta gösterime girecek.

Geçtiğimiz yaz Barbie ve Oppenheimer filmleri gişede büyük bir patlama yaşanmasına neden oldu. Uzun bir aradan sonra sinema salonları ilk kez bu kadar doldu. Ancak The Flash, Indiana Jones and the Dial of Destiny ve Görevimiz Tehlike 7 gibi filmler ise gişede beklenen etkiyi yaratmadı.