Taylor Swift, Örümcek-Adam filminin bilet satış rekorunu kırdı

Sinema salonu devi AMC'nin yaptığı açıklamaya göre, ilk 24 saatte 26 milyon adet bilet satıldı ve Swift'in konser filmi bir günde en fazla ön satışı yapılan bilet rekorunu kırdı.

Marvel filmi Örümcek-Adam Eve Dönüş Yok 16,9 milyon bilet satışıyla rekoru elinde tutuyordu. Şarkıcı, bu rekoru yalnızca 3 saatte kırmayı başardı.

ENİ ALBÜMÜNÜ DUYURDU



Şu sıralar dünya turnesiyle oldukça meşgul olan şarkıcı, yeni albüm müjdesi verdi. Şarkıcı daha önce yapımcı Scooter Braun'la yaşadığı telif hakları anlaşmazlığı nedeniyle eski çalışmalarını "Taylor's Version" (Taylor'ın Versiyonu) adıyla yeniden kaydediyor.



Daha önce "Fearless", "Red" ve "Speak Now" albümlerini yeniden kaydeden şarkıcı, sıradaki albümünün "1989" olacağını konser esnasında duyurdu.



Swift "Taylor'ın Versiyonu" olarak piyasaya çıkacak "1989" albümü 27 Ekim'de müzikseverlerle buluşacak.