Taylor Swift yeni bir rekora imza attı

Son albümü Midnights ile rekora doymayan Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift, şu sıralar Eras turnesiyle gündemde. 2024 yılında Avrupa'daki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Swift, yeni bir rekora daha imza attı.
Şarkıcının 2019 tarihli "Lover" albümünde yer alan "Cruel Summer" şarkısı, Billboard Hot 100 listesinde ilk 10'a girdi.
41'İNCİ KEZ LİSTEDE
Listede 13. sıradan 7. sıraya yükselen "Cruel Summer" Swift'in Top 10'a giren 41. şarkısı oldu.
Şarkıcının Jack Antonoff ve St. Vincent ile kaleme aldığı şarkı, pek çok platformda daha çok indirilmeye ve dinlenmeye başlandı.
DRAKE ZİRVEDE
Hot 100 listesinde ilk 10'a en çok giren isim ise 68 şarkı ile rapçi Drake. Taylor Swift 41 şarkı ile 2. sırada yer alıyor. Listenin devamında ise Madonna (38), The Beatles (34), Rihanna (32), Michael Jackson (30) gibi isimler yer alıyor.
Eras turnesinin uluslararası ayağı bu yıl Ağustos ayında Mexico City'de başlayacak. Kasımdan şubata kadar dinlenecek olan Swift, ardından Japonya, Avustralya ve Singapur'a gidecek.
Turnenin Avrupa ayağı ise 9 Mayıs 2024'te Paris'te başlayıp 26 noktada devam edecek. Sonrasında İngiltere'de 7 konser yapacak olan Taylor Swift; Dublin, Amsterdam, Zürih, Milan, Gelsenkirchen, Hamburg, Münih, Varşova ve Viyana'da hayranlarıyla buluşacak.
Ünlü şarkıcı, turneyi 2024 yılının Ağustos ayında Wembley Stadyumu'nda sonlandıracak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Müzik
- Sanat
- Konser
- N-Life
- N-Life Kültür&Sanat