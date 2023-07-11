Taylor Swift yeni bir rekora imza attı

41'İNCİ KEZ LİSTEDE

Listede 13. sıradan 7. sıraya yükselen "Cruel Summer" Swift'in Top 10'a giren 41. şarkısı oldu.



Şarkıcının Jack Antonoff ve St. Vincent ile kaleme aldığı şarkı, pek çok platformda daha çok indirilmeye ve dinlenmeye başlandı.



DRAKE ZİRVEDE



Hot 100 listesinde ilk 10'a en çok giren isim ise 68 şarkı ile rapçi Drake. Taylor Swift 41 şarkı ile 2. sırada yer alıyor. Listenin devamında ise Madonna (38), The Beatles (34), Rihanna (32), Michael Jackson (30) gibi isimler yer alıyor.

