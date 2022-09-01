Taylor Swift yeni Midnights albümünün kapaklarını paylaştı

Haberler 01.09.2022 - 16:18
Son olarak MTV Video Müzik Ödülleri'nde iki ödül alan Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift, yeni albümünü çıkaracağını duyurmuştu.
10. stüdyo albümünün 21 Ekim'de çıkacağını duyuran şarkıcı, albümünün kapak görsellerini hayranlarıyla paylaştı.
Swift yeni albümü 'Midnights'ı tanımlarken "Hayatının çeşitli noktalarından 13 uykusuz gecenin hikayesini anlatacağı" ifadelerini kullandı.
Şarkıcı geçtiğimiz yıl 4. albümü Red'i yeniden kaydederek Red (Taylor's Version) adıyla yeniden piyasaya sürmüştü.
Swift, geçtiğimiz günlerde düzenlenen MTV Video Müzik Ödülleri'nde “All Too Well" şarkısıyla Yılın Klibi ödülünün sahibi oldu.