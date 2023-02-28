Taylor Swift yeni rekoruyla müzik tarihine geçti

Yeni albümü 'Midnights' ile birçok rekora imza atan Taylor Swift, müzik tarihinde yalnızca beş şarkıcının ulaşabildiği bir başarıya imza attı.

Taylor Swift yeni rekoruyla müzik tarihine geçti

Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift, son albümü 'Midnights' ile rekor kırmaya devam ediyor. Yeni albümüyle  piyasasının nabzını tutan Billboard 200 albüm listesindeki yükselişini sürdüren şarkıcının Lover: Live From Paris adlı albümü de listeye giriş yaptı.

Bununla birlikte şarkıcı, müzik tarihinde yalnızca beş şarkıcının imza attığı bir başarıya ulaştı. 10 albümü de Billlboard 200 listesine giren şarkıcı, resmen "Elite Club"a dahil oldu.

Taylor Swift yeni rekoruyla müzik tarihine geçti - 1

Şarkıcı ilk kez 60'lı yıllarda ortaya çıkan ve Prince, David Bowie, Whitney Houston ve The Beatles gibi isimlerin yer aldığı listeye dahil olmayı başardı.

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