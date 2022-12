Taylor Swift yönetmen oluyor

Yeni çıkardığı Midnights albümü ile Spotify’da rapçi Drake’i geçerek rekor kıran ve Amerikan Müzik Ödülleri’nde birçok ödül kazanan ABD’li şarkıcı

Taylor Swift, yönetmenlik koltuğuna oturuyor. Ünlü film prodüksiyon şirketi Searchlight Pictures ile anlaşan müzisyenin senaryo üzerinde çalışmaya başladığı açıklandı.



Searchlight başkanları David Greenbaum ve Matthew Greenfield “Taylor ile iş birliği yapmak gerçek bir keyif ve ayrıcalık” açıklamasında bulundu. Filmin konusu hakkında ve kadrosunda kimlerin olacağına dair henüz bir açıklama bulunmuyor.

İLK KEZ YÖNETMEN OLDU



Swift daha önce 14 dakikalık yapım All Too Well: The Short Film adlı kısa filmin yönetmenliğini yapmıştı. Swift’in yazıp yönettiği kısa film, Amerikan Müzik Ödülleri’nde En İyi Klip ödülünün sahibi olmuştu.