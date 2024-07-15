Taylor Swift'in albümü 12 haftadır müzik listelerinde zirvede

Swift'in albümü Whitney Houston 'ın "Whitney" adlı albümünün rekorunu kırdı ve ilk 12 haftayı zirvede geçiren tek kadın sanatçı oldu. Bu rekoru elinde tutan diğer isimler ise Morgan Wallen ve Stevie Wonder olmuştu.

2023 yılında "Yılın Kişisi" seçilen ve üst üste kırdığı rekorlarla adından söz ettiren Taylor Swift' in yeni albümü The Tortured Poets Department geçtiğimiz aylarda müzikseverlerle buluştu. Albüm, Billboard 200 albüm listesinde 12 haftadır zirvede. Şarkıcı, bu kadar uzun süre 1. sırada kalmayı başararak bir ilke attı.

Öte yandan, albüm birçok farklı platformda rekor kırdı. Albüm, Spotify'da bir günde 300 milyon dinlenmeye ulaştı. Albüm, bu dinlenme rakamına ulaşan ilk albüm olarak tarihe geçti. Albümün ilk şarkısı "Fortnight" ise tüm zamanların bir günde en çok dinlenen şarkısı oldu. Bu rekor daha önce Adele'in "Easy On Me" (2021) şarkısına aitti.



Apple Music ise "Albüm, yayımlandığı ilk günde en çok dinlenen pop albümü rekorunu kırdı" açıklamasında bulundu. Albüm, Amazon Music platformunda ise 3 günde dünyanın en çok dinlenen albümü olmayı başardığını açıkladı.



Müzik kariyeri boyunca pek çok rekora imza atan ve aldığı ödüllerle tarihe geçen Swift'in albümü, bir günde 1,6 milyon kopya sattı. Öte yandan şarkıcı, 2023 yılında, Spotify'ın en çok dinlenen sanatçısı ünvanını elde etmişti.

ALMANYA'DAKİ BİR KENTİN ADI DEĞİŞTİRİLDİ

Swift, "Eras" adlı dünya turnesiyle hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Şarkıcı bu ay Almanya'da üç konser verecek. Gelsenkirchen kentinde konser vermeye hazırlanan şarkıcıya büyük bir jest yapıldı.

Swift'i onurlandırmak amacıyla şehrin adı geçici olarak "Swiftkirchen" şeklinde değiştirildi. 34 yaşındaki Swift, kentte 17-18 ve 19 Temmuz tarihlerinde konser verecek.



Bir Swift hayranı olan Aleshanee Westhoff, "Swiftkirchen" ismini Belediye Başkanı Karin Welge'ye önerdi ve birkaç hafta önce bir imza kampanyası başlatıldı. Belediye Başkanı Karin Welge, teklifi kabul eden bir mektupta gence "bu harika fikri" için teşekkür etti.



"Swiftkirchen" yazan tabela, pop ikonunun pembe bir portresiyle süslendi ve şehir merkezinde yer alıyor. Markus Schwardtmann önümüzdeki günlerde "Gelsenkirchen'in en çok ziyaret edilen yerlerine" birkaç tabela daha asılacağını söyledi.