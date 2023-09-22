Taylor Swift'in dünya çapındaki etkisi üzerine konferans düzenlenecek

Müzik kariyeri boyunca pek çok rekora imza atan ve aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift, "Eras" adlı dünya turnesiyle hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Hayatı ve şarkıları daha önce ABD'deki bir üniversitede ders konusu olan Swift'in dünya çapında yarattığı etki üzerine akademik konferans düzenlenecek.
Avustralya'daki Melbourne Üniversitesi, şarkıcının pop kültürü, ekonomi, edebiyat, müzik ve hayranları üzerindeki etkisi üzerine bir konferans düzenleyecek.
11 Şubat 2024'ten 13 Şubat 2024'e kadar düzenlenecek olan konferans, "Swiftposium" adını taşıyor. Konferans, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki yedi üniversite tarafından destekleniyor.
Üç günlük konferans, 33 yaşındaki şarkıcı dünya turnesiyle Avustralya'ya gelmeden sadece birkaç gün önce gerçekleşecek.
Swift'in farklı alanlardaki etkisi ilk kez küresel çaptaki bir konferansta ele alınacak. Organizasyonu düzenleyenler, konferansın birçok konuyu ele alacağını dile getirdi.
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