Taylor Swift'in hayatı ve şarkıları psikoloji dersine konu olacak

Çok sıkı bir Swift hayranı olmadığını itiraf eden ders eğitmeni, sosyal psikolojiyi şarkıcının yaşamı ve çalışmaları üzerinden öğretmenin daha ilgi çekici olacağı kanaatinde.



YENİ ALBÜMÜNÜ DUYURDU

Şu sıralar dünya turnesiyle oldukça meşgul olan şarkıcı, yeni albüm müjdesi verdi. Şarkıcı daha önce yapımcı Scooter Braun'la yaşadığı telif hakları anlaşmazlığı nedeniyle eski çalışmalarını "Taylor's Version" (Taylor'ın Versiyonu) adıyla yeniden kaydediyor.

Daha önce "Fearless", "Red" ve "Speak Now" albümlerini yeniden kaydeden şarkıcı, sıradaki albümünün "1989" olacağını konser esnasında duyurdu.



Swift "Taylor'ın Versiyonu" olarak piyasaya çıkacak "1989" albümü 27 Ekim'de müzikseverlerle buluşacak.