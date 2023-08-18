Taylor Swift'in hayatı ve şarkıları psikoloji dersine konu olacak

Son albümü Midnights ile rekora doymayan Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift, şu sıralar Eras turnesiyle gündemde.
Turne kapsamında binlerce hayranıyla bir araya gelen Swift'in hayatı ve şarkıları ABD'deki Arizona Eyalet Üniversitesi'nde "Taylor Swift'in Psikolojisi - Sosyal Psikolojinin İleri Konuları" adlı derste işlenecek.
AMAÇLARI HAYATINI ANALİZ ETMEK DEĞİL
ASU News'un haberine göre, dersi verecek olan psikoloji bölümü doktora öğrencisi Alexandra Wormley, dersin Taylor Swift'in çalışmalarını, ilişkilerini ve hayranlarını sosyal psikoloji kapsamında işleyeceklerini belirtti. Wombley, dersin amacının şarkıcının hayatını analiz etmek olmadığını söyledi.
Dersin Swift'in ne kadar sevildiği veya sevilmediği üzerine olmadığını belirten Wombley, şarkıcının Arizona eyaletinin Glendale'deki konserinin kendisine ilham olduğunu söyledi.
Çok sıkı bir Swift hayranı olmadığını itiraf eden ders eğitmeni, sosyal psikolojiyi şarkıcının yaşamı ve çalışmaları üzerinden öğretmenin daha ilgi çekici olacağı kanaatinde.
YENİ ALBÜMÜNÜ DUYURDU
Şu sıralar dünya turnesiyle oldukça meşgul olan şarkıcı, yeni albüm müjdesi verdi. Şarkıcı daha önce yapımcı Scooter Braun'la yaşadığı telif hakları anlaşmazlığı nedeniyle eski çalışmalarını "Taylor's Version" (Taylor'ın Versiyonu) adıyla yeniden kaydediyor.
Daha önce "Fearless", "Red" ve "Speak Now" albümlerini yeniden kaydeden şarkıcı, sıradaki albümünün "1989" olacağını konser esnasında duyurdu.
Swift "Taylor'ın Versiyonu" olarak piyasaya çıkacak "1989" albümü 27 Ekim'de müzikseverlerle buluşacak.
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