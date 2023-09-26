Taylor Swift'in konser filmi 13 Ekim'de gösterimde

Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift'in dünya turnesi filme alındı. "Taylor Swift: The Eras Tour" 13 Ekim'de gösterime giriyor.

Taylor Swift'in konser filmi 13 Ekim'de gösterimde

Taylor Swift hayranları bu kez salonlarında bir araya gelecek. Ünlü şarkıcının dünya turnesinde bir fenomene dönüştüğü başarısını anlatan "Taylor Swift: The Eras Tour" adlı filmi gösterime giriyor. , 100'den fazla ülkede 13 Ekim'de seyirciyle buluşacak.

Swift, sosyal medya paylaşımında, "Dünya çapında yaptığımız tek şey turne değil. The Eras Tour konser filminin 13 Ekim'de dünya çapında gösterime gireceğini duyurmak beni heyecanlandırıyor" dedi.

Film, Türkiye'de gösterime girmeyecek.

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