Taylor Swift'in konser filmi 13 Ekim'de gösterimde

Taylor Swift hayranları bu kez sinema salonlarında bir araya gelecek. Ünlü şarkıcının dünya turnesinde bir fenomene dönüştüğü başarısını anlatan "Taylor Swift: The Eras Tour" adlı konser filmi gösterime giriyor. Film, 100'den fazla ülkede 13 Ekim'de seyirciyle buluşacak.

Swift, sosyal medya paylaşımında, "Dünya çapında yaptığımız tek şey turne değil. The Eras Tour konser filminin 13 Ekim'de dünya çapında gösterime gireceğini duyurmak beni heyecanlandırıyor" dedi.

Film, Türkiye'de gösterime girmeyecek.