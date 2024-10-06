Taylor Swift'in serveti açıklandı: En zengin kadın şarkıcı oldu

Time dergisi tarafından "Yılın Kişisi" seçilen ve dünya turnesiyle sık sık gündeme gelen Taylor Swift, geçtiğimiz yıl milyarder ilan edildi. Şarkıcı Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, net servetini 1,1 milyar dolara yükseltti.

Swift'in servetini Eras adlı dünya turnesine, izlenme rekoru kıran konser filmine ve dijital platformlarla imzaladığı anlaşmalara borçlu olduğu düşünülüyor.

Buna göre, Swift artık en zengin kadın şarkıcı. Bu ünvan daha önce Rihanna'ya aitti. Listeye dahil olan son isim şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez olmuştu.