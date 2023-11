Taylor Swift'in turne filmi dünya çapında 250 milyon dolar kazandı

Film, açılış haftasında 2011 tarihli "Justin Bieber: Never Say Never" turne filmini geride bırakarak ABD'de tüm zamanların en çok hasılatını elde eden konser filmi olmuştu. Dünya çapında en çok hasılat elde eden turne filmi rekoru ise 261 milyon dolar elde eden "Michael Jackson: This Is It" (2009) filmine ait.



KONSER ÖNCESİ HAYATINI KAYBETTİ



Öte yandan Taylor Swift, Brezilya konseri öncesi hayatını kaybeden hayranı hakkında konuşmuştu. Konsere gidenler stadyumdaki koşulların bunaltıcı olduğunu söyledi.

