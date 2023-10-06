Taylor Swift'in turne filmi ön bilet satışlarında rekor kırdı

Filmin dağıtımcı şirketi AMC, ön bilet satışlarının 100 milyon doları aştığını duyurdu. Talebin çok yoğun olduğu belirtildi.

Film, 100 ülkede 8500 sinema salonunda gösterilecek.



Swift, sosyal medya paylaşımında, "Dünya çapında yaptığımız tek şey turne değil. The Eras Tour konser filminin 13 Ekim'de dünya çapında gösterime gireceğini duyurmak beni heyecanlandırıyor" demişti.

