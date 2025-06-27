Taylor Swift'in Viyana konserine saldırı planlayan bir kişi hakkında suçlama

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in Viyana konserleri terör tehdidi nedeniyle geçtiğimiz Ağustos ayında iptal edilmişti. BBC'nin haberine göre, Suriye uyruklu bir bir kişi, konserlerle bağlantısı olduğu düşünülen bir terör örgütünü desteklemekle suçlandı.

Alman yetkililer tarafından reşit olmayan ve gözaltında olmayan Mohamed A. başka bir şüphelinin saldırıyı hazırlamasına yardım etmekle suçlanıyor.

Geçtiğimiz yıl, Taylor Swift konserine saldırı planlamaktan gözaltına alınan kişinin evinde patlayıcılar bulunduğu ve Irak Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) bağlılığını ilan ettiği açıklanmıştı. Konser organizatörleri, Taylor Swift'in geçen yıl Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'ndaki üç konseri iptal etti. Konser biletlerinin tümü tükenmişti ve 195 binden fazla kişinin katılması bekleniyordu.