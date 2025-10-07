Taylor Swift'ten Super Bowl devre arası şovu hakkında açıklama

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, hem 12’nci albümü “The Life of a Showgirl” ile hem de Travis Kelce ile ilişkisiyle gündemden düşmüyor. Dün akşam Jimmy Fallon'ın programına konuk olan Swift, Super Bowl devre arası şovunda sahne almayı reddettiğine yönelik iddialara yanıt verdi. 35 yaşındaki ünlü şarkıcı, "Jay-Z her zaman bana çok iyi olmuştur. Ekiplerimiz birbirine çok yakın. Bazen ‘Ne düşünüyorsun…’ diye sorarlar, ama bu resmi bir teklif değil" dedi.

"TRAVIS BUNU YAPMAMI ÇOK İSTERDİ" Ayrıca Swift, nişanlısı Travis Kelce’nin sezon boyunca maçlardaki performansına odaklandığını belirtti.



"Bunun Travis'le ilgisi yok, o bunu yapmamı çok isterdi" diyen Taylor Swift, maç stresi ile devre arası şovu hazırlığını aynı anda yürütemeyeceğini ifade etti.

"HARİKALAR YARATTI" Taylor Swift, geçtiğimiz hafta da evlilik teklif ettiği anı anlatmıştı. "Beni şaşırtarak gerçekten harikalar yarattı" diyen Taylor Swift, Kelce'in evlilik teklifi için evinin arka bahçesine büyük bir bahçe yaptırdığını söylemişti. Travis Kelce'in elinden gelenin en iyisini yaptığını ifade eden Swift, "Evlilik teklifi 10 üzerinden ondu" demişti. Düğün hazırlıkları hakkında da konuşan şarkıcı, "Önce albüm işlerini halletmek istiyorum. Düğün planlamak keyifli olacak, ama biraz zamanım var" ifadelerini kullanmıştı.