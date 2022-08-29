Taylor Swift'ten yeni albüm açıklaması: Midnights dinleyiciyle buluşuyor

Haberler 29.08.2022 - 14:47
Son olarak MTV Video Müzik Ödülleri'nde iki ödül alan Taylor Swift, 10. stüdyo albümünün 21 Ekim'de çıkacağını duyurdu.
Swift, yeni albümünü törende duyurduktan sonra albümün ayrıntılarını ilerleyen saatlerde Twitter üzerinden açıkladı.
Swift, 'Midnights'ın "Hayatının çeşitli noktalarından 13 uykusuz gecenin hikayesini anlatacağını" dile getirdi.
32 yaşındaki yıldız şarkıcı MTV'de ödülünü kabul ederken, "Dostlarım, ürettiğimiz şeyden çok gururluyum. Eğer siz, hayranlarım olmasaydınız bu kısa filmi yapmak mümkün olmazdı" demişti.
Midnights, the stories of 13 sleepless nights scattered throughout my life, will be out October 21. Meet me at midnight.— Taylor Swift (@taylorswift13) August 29, 2022
Pre-order now: https://t.co/jjqUNkphuG pic.twitter.com/Fh96zK8vro