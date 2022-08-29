Taylor Swift'ten yeni albüm açıklaması: Midnights dinleyiciyle buluşuyor

Taylor Swift, Midnights isimli yeni albümünün ekim ayında dinleyicilerle buluşacağını duyurdu.

Taylor Swift'ten yeni albüm açıklaması: Midnights dinleyiciyle buluşuyor

Haberler 29.08.2022 - 14:47

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Son olarak MTV Video Ödülleri'nde iki ödül alan Taylor Swift, 10. stüdyo albümünün 21 Ekim'de çıkacağını duyurdu.

Swift, yeni albümünü törende duyurduktan sonra albümün ayrıntılarını ilerleyen saatlerde Twitter üzerinden açıkladı.

Swift, 'Midnights'ın "Hayatının çeşitli noktalarından 13 uykusuz gecenin hikayesini anlatacağını" dile getirdi. 

32 yaşındaki yıldız şarkıcı MTV'de ödülünü kabul ederken, "Dostlarım, ürettiğimiz şeyden çok gururluyum. Eğer siz, hayranlarım olmasaydınız bu kısa filmi yapmak mümkün olmazdı" demişti. 

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