Tekirdağ Kiraz Festivali ne zaman? İşte 2023 Kiraz Festivali tarihi

KİRAZ FESTİVALİ TARİHİ



Tekirdağ Kiraz Festivali her yıl geleneksel olarak Haziran ayında yapılan bir etkinliktir. Tekirdağ Kiraz Festivali ilk defa 1962’de “Kiraz Cümbüşü” adı altında kutlanmaya başlanmıştır. 1964’te Kiraz Bayramı’na dönüşmüştür. Daha sonraları Kiraz Festivali adı altında geleneksel hale getirilerek geniş bir çerçevede kültür ve eğlence programları oluşturularak devam edegelmiştir.Kutlama Komitesi Başkanlığını Tekirdağ Belediye Başkanları üstlenerek, haziran ayı içerisinde, genellikle ilk veya ikinci haftası olmak üzere, dört gün boyunca düzenlenmektedir.



Festivalde kortejler, sergiler, gösteriler, fener alayları, gece konserleri, kiraz yarışmaları, yelken yarışmaları, festival güzellik yarışmaları, piknikler yapılmakta ve kapanış konserleri ile bitmektedir.Hafta boyunca özellikle şehirde iç turizm açısından büyük hareketlenme yaşanmaktadır. Binlerce Tekirdağlı şehrin sahiline ve eğlence yerlerine inerek festivali doyasıya yaşamaktadır. Kiraz Festivalinde dünyanın birçok ülkesinden ziyaretçiler gelmekte, özel gösteriler sunmaktadırlar. Aynı zamanda Tekirdağ sahil alanında her akşam 1-2 ünlü sanatçı ünlü sanatçı konser vermektedir.