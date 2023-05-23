Tekirdağ Kiraz Festivali ne zaman? İşte 2023 Kiraz Festivali tarihi

Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali için geri sayım sürüyor. Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan 2023 Tekirdağ Kiraz Festivali tarihi belli oldu. Peki, Tekirdağ Kiraz Festivali ne zaman?

Tekirdağ Kiraz Festivali ne zaman? İşte 2023 Kiraz Festivali tarihi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde geleneksel olarak her yıl kutlanan  Kiraz Festivali için kısa bir süre kaldı.  

Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali’nin 57’ncisinin 2023 yılı 9-10-11 Haziran tarihlerinde yapılmasına karar verildi.

Tekirdağ Kiraz Festivali ne zaman? İşte 2023 Kiraz Festivali tarihi - 1

KİRAZ FESTİVALİ TARİHİ

Tekirdağ Kiraz Festivali her yıl geleneksel olarak Haziran ayında yapılan bir etkinliktir. Tekirdağ Kiraz Festivali ilk defa 1962’de “Kiraz Cümbüşü” adı altında kutlanmaya başlanmıştır. 1964’te Kiraz Bayramı’na dönüşmüştür. Daha sonraları Kiraz Festivali adı altında geleneksel hale getirilerek geniş bir çerçevede kültür ve eğlence programları oluşturularak devam edegelmiştir.Kutlama Komitesi Başkanlığını Tekirdağ Belediye Başkanları üstlenerek, haziran ayı içerisinde, genellikle ilk veya ikinci haftası olmak üzere, dört gün boyunca düzenlenmektedir.

Festivalde kortejler, sergiler, gösteriler, fener alayları, gece konserleri, kiraz yarışmaları, yelken yarışmaları, festival güzellik yarışmaları, piknikler yapılmakta ve kapanış konserleri ile bitmektedir.Hafta boyunca özellikle şehirde iç turizm açısından büyük hareketlenme yaşanmaktadır. Binlerce Tekirdağlı şehrin sahiline ve eğlence yerlerine inerek festivali doyasıya yaşamaktadır. Kiraz Festivalinde dünyanın birçok ülkesinden ziyaretçiler gelmekte, özel gösteriler sunmaktadırlar. Aynı zamanda Tekirdağ sahil alanında her akşam 1-2 ünlü sanatçı ünlü sanatçı konser vermektedir.

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