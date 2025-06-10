Tekirdağ Kiraz Festivali ne zaman? (Tekirdağ Kiraz Festival programı)

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde her yıl heyecanla beklenen Kiraz Festivali bu yıl 59. kez gerçekleştirilecek. Festival, 12–15 Haziran 2025 tarihlerinde Sahil Dolgu Alanında düzenlenecek. Festival boyunca hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin farklı yaş gruplarına hitap eden etkinliklerle keyifli zaman geçirmesi hedefleniyor.