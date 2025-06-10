Tekirdağ Kiraz Festivali ne zaman? (Tekirdağ Kiraz Festival programı)
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 59’uncusu düzenlenecek olan Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali için geri sayım sürüyor. Dört gün sürecek etkinlikler boyunca konserlerin yanı sıra halk dansları gösterileri, kültürel etkinlikler, kiraz yarışmaları ve kortej yürüyüşleri düzenlenecek. Peki, Tekirdağ Kiraz Festivali ne zaman?
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde her yıl heyecanla beklenen Kiraz Festivali bu yıl 59. kez gerçekleştirilecek. Festival, 12–15 Haziran 2025 tarihlerinde Sahil Dolgu Alanında düzenlenecek. Festival boyunca hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin farklı yaş gruplarına hitap eden etkinliklerle keyifli zaman geçirmesi hedefleniyor.
2025 KİRAZ FESTİVALİ PROGRAMI
12 Haziran Perşembe
16.00 – Naip Mahallesi Festival Açılışı
18.00 – Festival Korteji (Köprübaşı’ndan Başlıyor)
19.00 – Festival Ateşinin Yakılması & Çelenk Sunulması
21.00 – Ritim-i Ahenk
22.30 – Destanların Dansı
13 Haziran Cuma
21.00 – Yüksek Sadakat
22.30 – Zeynep Bastık
14 Haziran Cumartesi
19.45 – Kerekes Band
21.00 – Simge
22.30 – Reynmen
15 Haziran Pazar
21.00 – Intro Quartet
22.30 – Gülben Ergen
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