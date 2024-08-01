Televizyon ve sinema dünyasının başarılı isimleri ödüllendirilecek

Sinema sektörüne emek vermiş sanatçıların örgütlenmesi, sosyal haklarının iyileştirilmesi ve emeklilik haklarının sağlanmasına yönelik çalışmalar yürüten Film Sanayi ve Tüm Sanatçılar Güçlendirme Vakfı (Film-San) tarafından "Film-San Ödülleri" verilecek.



Vakıftan yapılan açıklamaya göre, ilk kez düzenlenen ödül töreni, 9 Eylül'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.



Sunuculuğunu Meral Konrat ve Kıvanç Terzioğlu'nun üstleneceği törende, 2023-2024 sezonunda başarılı sinema ve dizi yapımlarında yer alan isimler ödüllendirilecek.



Ödül alacak isimler, Engin Çağlar, Meral Konrat, Atılay Uluışık, Neslihan Akça, Semih Akça, Sevinç Özer, Derya Özgören, Murat Özen ve Kıvanç Terzioğlu'dan oluşan jüri tarafından belirlendi.



Sinema ve dizi alanında 32 kategoride ödüllerin takdim edileceği törende, ayrıca bu yıl hayatını kaybeden oyuncu Ayla Algan ve Türker İnanoğlu adına "Vefa Ödülü" verilecek.

