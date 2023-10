Televizyonun ilk "Lois Lane"i Phyllis Coates hayatını kaybetti

Superman and the Mole Men adlı filmde ve Adventures of Superman adlı televizyon dizisinde Lois Lane karakterine hayat veren Phyllis Coates yaşamını yitirdi. Coates 96 yaşında hayata veda etti.

Coates, Daily Planet muhabiri Lois Lane'i televizyonda canlandıran ilk oyuncuydu. Oyuncunun ölüm haberini Laura Press duyurdu. Press, yaptığı açıklamada ünlü oyuncunun hastanede doğal nedenlerle hayatını kaybettiğini ifade etti.

Adventures of Superman adlı televizyon dizisinde George Reeves Superman rolündeydi.