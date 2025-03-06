Telif haklarında yeni dönem: Müzik lisansında işbirliği

Müzik sektöründe telik hakları konusunda yeni bir döneme giriliyor. İmzalanan protokol sayesinde restoran, kafe, eğlence tesisi gibi işletmelerin yıllardır süren telif ihtilafları son bulacak.



Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy protokolün imza töreninde konuşma yaptı. Ersoy konuşmasında "Telif haklarını temsil eden meslek birliklerini vazgeçilmez paydaşlarımız olarak görüyoruz. Sanatçıların bireysel çabalarıyla kendi haklarını takip edemeyeceği alanların olması toplu lisans sistemini doğurmuştur. İşte müzik sektörü meslek birlikleri bu sistemin en köklü ve en güçlü aktörleri olarak binlerce hak sahibini, milyonlarca şarkı ve onbinlerce kullanıcıyı bir araya getirmekte ve telif sisteminin işlemesini sağlamaktadır. dedi.

2023 yılında önemli bir adım atıldığını ifade eden Bakan Ersoy, müzik meslek birlikleri MESAM, MSG, MÜYAPİ MÜYORBİR, MÜZİKBİR, MÜYABİR, TSMB ve konaklama tesislerini temsilen TÜROFED ve TÜROB ile iş birliği içerisinde, konaklama tesislerinden müzik lisansı belgesi uygulaması başlatıldığını söyledi.

Bakan sözlerine şöyle devam etti:

"Müzik meslek birliklerimiz, tarife oranlarını yüzde 70 oranında indirmeyi kabul ettiler. Milyonlarca yerli ve yabancı şarkıyı kullanabilecekler. Yıllardır yaşanan telif anlaşmazlıkların çözümünde çok önemli bir eşik olarak görüyoruz. Sayın başkanlara uzlaşıya dayalı bir şekilde süreci sürdürerek sonuca ulaştıkları için teşekkür ediyorum. Gastronomi tesislerinde müzik işbirliği protokolünün taraflara hayırlı olmasını diliyorum."