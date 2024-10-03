Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden filminin çekimleri başladı

Senaryosunu Yılmaz Okumuş'un kaleme aldığı Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden filminin çekimlerinin yaklaşık 3 haftada tamamlanması planlanıyor. Filmde, Alper Kul, Salih Kalyon, Öykü Gürman, Gürkan Uygun, Şinasi Yurtsever, Ömer Naci Boz, Adem Yılmaz ve Şükrü Üçüncü gibi isimler rol alıyor.



Yapımcı ve yönetmen Bilal Kalyoncu, Ortahisar ilçesinde devam eden çekimler sırasında gazetecilere, filmin, Trabzon'un değerlerini yaşatma kaygısıyla başlanılmış bir iş olduğunu söyledi.



Serinin ilk filmine değinen Kalyoncu, "Gerçekten Türkiye'ye de damga vurmuş bir iş, Sümela'nın Şifresi Temel. Zamanında hiç kimsenin beklemediği, hiç kimsenin şans vermediği bir ortamda 2 milyon biletli seyirciye ulaşmış. Totalde 3 milyon biletli seyircinin beğeniyle izlediği bir film olmuş. Açıkçası devamının gelmesi gereken bir içerikti. Seyirci çok özledi Temel'i, Alper Kul'u." diye konuştu.



"İNŞALLAH İZLEYENLERİ ÇOK EĞLENDİRECEK, ÇOK GÜLDÜRECEK"

Kalyoncu, filmde Salih Kalyon gibi çok usta isimlerin de yer aldığını aktararak, "Çekimlerimiz devam ediyor. İnşallah güzel bir film olacak. İzleyenleri çok eğlendirecek, çok güldürecek. Zaten Temel deyince insanların suratına hemen bir tebessüm geliyor. Bir gülme efekti geliyor. Onu işte güzel bir senaryoyla da güzel çekimlerimizle taçlandırdık." dedi.



Filmin detayları hakkında da bilgi veren Kalyoncu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Temel, Trabzon'un değerleriyle var olmaya çalışıyor. Bu film Trabzon'un en büyük değeri Trabzonspor'la ilgili bir film oldu. Trabzonspor'a bir futbolcu transferi üzerinden sevdiğine kavuşma hikayesi kurmaya çalışıyor ama bir sürü trajikomik olaylar yaşıyor bu süreç içerisinde. Tam Temel'e yakışır düzeyde. İnsanların absürt komedi olarak adlandırdığı ama Karadeniz'de her gün başınıza gelebilecek naiflikte güzel olaylar yaşıyor."



Kalyoncu, tam bir aile filmi yaptıklarını belirterek, "İçinde çok az küfür, çok az argo olan gerçek aile filmi. 7 yaşında bir çocuğun da izleyebileceği, 70 yaşında bir dedenin de keyif alabileceği, aynı düzeyde esprilerle güzel bir iş yaptık. İnşallah bundan sonra olay seyirciyle buluşmaya ve başarıyla taçlanmaya kaldı." ifadelerini kullandı.



"HIZLI TEMPODA BİR FİLM OLDU"

Senarist Yılmaz Okumuş da filmin "Sümela'nın Şifresi Temel" ile "Moskova'nın Şifresi Temel"in devamı olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:



"Çağımız değişiyor. Mizah dili değişiyor. Anlatım değişiyor. Hızlı tempoda bir film oldu. Yoksa ilk örneklerinden çok farklı film yapmadık. Bütün oradaki seyircinin bizi beğenmesine yol açan unsurların hepsi var ama şimdi çok hızlı, tempolu bir film olmasına çalıştık. Bir de yapımcımız ve yönetmenimiz Bilal Kalyoncu, Alper ve ben. Yani İran halısı dokur gibi ince ince işledik. O yüzden de beklentimiz çok yüksek. 31 Ocak'ta herkesi gönül rahatlığıyla sinemalara davet ediyoruz."