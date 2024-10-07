Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden filminin çekimleri sürüyor

Yaklaşık 12 yıl aradan sonra "Temel" karakteriyle izleyicisiyle yeniden buluşacak başrol oyuncusu Alper Kul, ilk filmlerinin 2010-2011'de "Sümela'nın Şifresi Temel" olduğunu söyledi.



Sonrasında 2012'de "Moskova'nın Şifresi Temel"i çektiklerini belirten Kul, "O filmi yaparken yazarımız Yılmaz Okumuş ve teknik kadroyla yola çıktığımız en önemli cümle Trabzon'un, Karadeniz'in kültürel değerlerini, doğal güzelliklerini anlatacak, gösterecek tanıtım filmi tadında bir fayda üretmekti. Hasbelkader bunu sağladığımızı düşünüyorum" ifadesini kullandı. Kul, araya yaklaşık 12 yıllık aranın girdiğini dile getirerek, "Bu sefer 'Temel' karakteri üzerinden yeni bir konsepte gidiyoruz. Amacımız aynı. Karadeniz'imizi bu sefer dünyaya tanıtalım istiyoruz. Yaylalarımızın, denizimizin, kültürel değerlerimizin, gerçek şehir içi hayatın anlatıldığı, yaşayan bir film hayal ettik" diye konuştu.



Yaklaşık 3 haftalık programları olduğunu kaydeden Kul, "İyi bir film olacak, öyle umut ediyorum" dedi.

"GELENEKSEL DEĞERLERDE YER ALMAK BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR" Kul, ilk iki filmde devam edilen bir "Temel" karakteri olduğuna işaret ederek "Bu filmde biraz daha bizim yazılı olmayan, sözlü kültürümüz, fıkra kahramanımız Temel'i günümüz içerisinde gösteriyoruz. Böyle geleneksel değerlerde yer almak beni şahsım adına çok mutlu ediyor. Geleneksel kültür eğitimi veren Müjdat Gezen Sanat Merkezinden mezunum. Karagöz-Hacivat gibi Temel karakteri de bizim için önemli, sözlü edebiyatımızda, fıkralarımızda. Açıkçası gurur duyuyorum. Çok da mutluyum" dedi.

"KIZIMI ALMAYA ÇALIŞAN TEMEL'E KARŞI MÜCADELE VERİYORUM" Oyunculardan Gürkan Uygun da film ve dizi çekimlerinin devam ettiğini, bu kapsamda da birkaç gün Trabzon'da, birkaç gün de İstanbul'da olduğunu söyledi.



"Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden" filminde Trabzonspor'un asbaşkanını oynadığını belirten Uygun, "Kızımı almaya çalışan Temel'e karşı mücadele veriyorum. Çekimler keyifli" ifadesini kullandı.



Uygun, Trabzon halkı için bordo-mavili kravatın sembolik bir ifadesini olduğuna dikkati çekerek, "Herkes bu kravatı soruyor. 'Abi kravatı giyinmişsin, kravatı giymişsin.', dedim ki rol icabı. Aslen başka takımlıyız" diye konuştu.



Film çekimlerinin eğlenceli olduğuna işaret eden Uygun, "Zaten Alper'in avucunun içi gibi bildiği karakter ve hikayeler. İnşallah keyifli olur, izleyiciler keyifle seyreder" dedi.

