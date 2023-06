Tenor Murat Karahan ve konuğu Alessandro Safina Harbiye'de buluşuyor

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda opera aryaları, napolitenler ve şarkılar seyirci ile buluşacak. Tenor Murat Karahan ve konuğu Alessandro Safina 26 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak.

Murat Karahan, aralarında Accademia Santa Cecilia Orkestrası, Moskova Çaykovski Senfoni Orkestrası, Letonya Ulusal Opera Orkestrası, Liepaja Senfoni Orkestrası, Tiran Senfoni Orkestrası, Baden Baden Flarmoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Bilkent Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın da bulunduğu birçok orkestra ile başarılı temsil ve konserler verdi.



Küçük yaştan itibaren müziğe karşı tutkulu olan Alessandro Safina'nın ailesinin operaya olan hayranlığı onu da etkilemişti. 17 yaşında Floransa konservatuarında eğitim almaya başladı ve birkaç yıl sonra Avrupa'nın en iyi müzik tiyatrolarında solo sahne aldı. 1989'da Ulusalarası Kati Ricciarelli Vokal Yarışması'nın birincilikle kazanmasıyla "La Boheme", "The Barber of Seville", "The Elixir of Love", "Rusalka", "Eugene Onegin" gibi operalarda başrolde yer aldı. Safina'nın eşsizliği, doğal sesi ve yaratıcılığı onu uluslarası tanınan bir sanatçı haline getirdi. Opera aryaları seslendirirkenki hayali klasik sanatı herkes için anlaşılır hale getirmekti. Bunun sonucunda kendisinin de tanımıyla pop müzik, akademik vokal, soul ve müzikalin bir araya geldiği yeni bir müzik tarzı doğdu; "opera rock".



Insieme a te adlı albümünden çıkan, Luna isimli teklisiyle Hollanda'da büyük başarı yakaladı. 14 Hafta boyunca hit listelerinin zirvesinde kaldı. Albüm 4 kez platinum kazandı ve 36 ülkede yayınlandı. Alessandro Safina, Sarah Brightman, Elton John, Ewan Mcgregor, Barbara Hendricks, Sumi Cho gibi isimlerle yaptığı düetlerle dünyaya hediyeler bıraktı. Bunların yanı sıra Baz Luhrmann'ın "Moulin Rouge!" filminde ve soundtrack albümünde bulundu.