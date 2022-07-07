Teoman 29. İstanbul Caz Festivali kapsamında sahne aldı

29. İstanbul Caz Festivali kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşan Teoman, 2018'de 26 şarkısını bir araya getirerek oluşturduğu "Koyu Antoloji" albümünden eserleri seslendirdi.



Teoman, 21 yıllık müzik hayatında imza attığı "Ayna", "Güzel Bir Gün", "İstanbul'da Sonbahar", "Renkli Rüyalar Oteli", "Bazı Yalanlar", "Elveda", "Koma Hali", "Gecenin Sonuna Yolculuk", "Duş", "İki Çocuk" ve "Gönülçelen"in de olduğu bir repertuvarı yorumladı.



Konserde, "Koyu Antoloji" albümü için yaptığı röportajlarda, "Havalı havalı şarkıları eşlik edilemez fonda çalacağız" dediğinden bahseden Teoman, "İyi ki öyle yapmamışız" ifadesini kullandı.

