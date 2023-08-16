Teoman'dan Yapı Kredi bomontiada'da ücretsiz konser

Teoman, 25 Ağustos Cuma akşamı Yapı Kredi bomontiada Avlu sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. Konsere katılım ücretsiz olacak.

Teoman'dan Yapı Kredi bomontiada'da ücretsiz konser

Yapı Kredi bomontiada “World Akustik” konser serisi, Türk rock müziğinin güçlü sesi  ile devam ediyor. Teoman, geçmişten bugüne en sevilen şarkılarının yer aldığı repertuvarı ile 25 Ağustos Cuma akşamı saat 21.00’de Yapı Kredi bomontiada Avlu sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

World Akustik konser serisi, 8 Eylül tarihine kadar her cuma rap, hip-hop, rock ve alternatif müziğin sevilen isimlerini ağırlamaya devam ediyor. 

Konserlere katılım ücretsizolarak gerçekleşiyor.

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