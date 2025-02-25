Tepki çeken açıklamalarına rağmen Karla Sofia Gascon Oscar Ödülleri'ne katılacak

"Emilia Perez" filminin yıldızı Karla Sofía Gascon, Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterildi. Gascon, bu kategoride aday gösterilen ilk trans birey oldu. Ancak Gascon'un geçmişte yaptığı paylaşımlar, oyuncunun Oscar'a aday gösterilmesiyle yeniden gündeme geldi. Gascon 2020-2021 yıllarında X hesabında George Floyd'un ölümü ve Oscar'daki kapsayıcılık standartlarıyla ilgili konularda görüşlerini paylaşmıştı.

X hesabını kapatan oyuncu, geçmişte yaptığı ırkçı, İslamofobik, ayrımcı paylaşımlarla ilgili özür diledi.

OSCAR TÖRENİNE KATILACAK MI?



Geçmişteki açıklamaları nedeniyle oyuncu, ödül sezonundaki pek çok törene katılmadı. Critics Choice , BAFTA ve SAG gibi ödül törenlerine katılmayan oyuncunun Oscar Ödülleri'ne katılıp katılmayacağı merak konusuydu.

Adaylıktan çekilmeyeceğini kesin bir dille ifade eden yıldız, tepkilerin odağı olmasına rağmen Oscar törenine katılacak.

