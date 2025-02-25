Tepki çeken açıklamalarına rağmen Karla Sofia Gascon Oscar Ödülleri'ne katılacak
"Emilia Perez" filminin yıldızı Karla Sofía Gascon, Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterildi. Yıllar önce yaptığı açıklamalar ve paylaşımlar nedeniyle tepkilerin odağı olan Gascon, birçok ödül törenine katılmamıştı. Oyuncunun Oscar Ödülleri'ne katılacağı açıklandı.
"Emilia Perez" filminin yıldızı Karla Sofía Gascon, Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterildi. Gascon, bu kategoride aday gösterilen ilk trans birey oldu. Ancak Gascon'un geçmişte yaptığı paylaşımlar, oyuncunun Oscar'a aday gösterilmesiyle yeniden gündeme geldi. Gascon 2020-2021 yıllarında X hesabında George Floyd'un ölümü ve Oscar'daki kapsayıcılık standartlarıyla ilgili konularda görüşlerini paylaşmıştı.
X hesabını kapatan oyuncu, geçmişte yaptığı ırkçı, İslamofobik, ayrımcı paylaşımlarla ilgili özür diledi.
OSCAR TÖRENİNE KATILACAK MI?
Geçmişteki açıklamaları nedeniyle oyuncu, ödül sezonundaki pek çok törene katılmadı. Critics Choice , BAFTA ve SAG gibi ödül törenlerine katılmayan oyuncunun Oscar Ödülleri'ne katılıp katılmayacağı merak konusuydu.
Adaylıktan çekilmeyeceğini kesin bir dille ifade eden yıldız, tepkilerin odağı olmasına rağmen Oscar törenine katılacak.
Oyuncu kırmızı halıda yürüyecek ve kırmızı halıda rol arkadaşlarıyla birlikte röportaj verecek. Oyuncunun aynı zamanda 28 Şubat'ta gerçekleşecek Cesar Ödülleri'ne katılması planlanıyor.
ÖZÜR DİLEMİŞTİ
"Hayatım boyunca daha iyi bir dünya için savaştım. Işığın her zaman karanlığı yeneceğine inanıyorum" diyen Gascón, CNN'e yaptığı açıklamada "kırılmış olabilecek tüm insanlara en içten özürlerini" ilettiğini ifade etti. "Ne ırkçıyım ne de tüm bu insanların başkalarına benim olduğuma inandırmaya çalıştığı türden biriyim" diyen oyuncu, bazı paylaşımları "tanımadığını" ve kendisini savunma fırsatı verilmediğini söyledi.
Ayrıca Emilia Pérez'in başrol oyuncusu Selena Gomez hakkında aşağılayıcı bir paylaşım yaptığını da reddetti ve "Elbette benim değil, meslektaşım hakkında hiçbir şey söylemedim, ondan asla bu şekilde bahsetmem" diye ekledi.
Gascón, CNN'e yaptığı açıklamada, "Oscar adaylığımdan çekilmeyeceğim çünkü hiçbir suç işlemedim ve kimseye zarar vermedim" dedi. Gascón, aynı zamanda Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan ilk trans birey olmuştu. Jacques Audiard imzalı filmin oyuncuları Zoe Saldana, Selena Gomez, Karla Sofía Gascón ve Adriana Paz, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü paylaşmıştı.
Film, "Jüri Ödülü"nün de sahibi oldu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Oscar
- N-Life Magazin
- Sanat Haberleri
- N-Life Kültür&Sanat