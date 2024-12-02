Tereddüt Çizgisi filmi ödüle doymuyor

Selman Nacar’ın yeni filmi Tereddüt Çizgisi, Asya Pasifik Film Ödülleri’nde En İyi Senaryo Ödülü’nü kazandı.

Tereddüt Çizgisi filmi ödüle doymuyor

İtalya'da bu yıl 80'incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Festivali kapsamında dünya prömiyeri gerçekleşen "Tereddüt Çizgisi" (Hesitation Wound) filmi ödül aldı.

Selman Nacar imzalı film, Asya’nın Oscarlar’ı olarak kabul edilen Asya Pasifik Film Ödülleri’nde En İyi Senaryo Ödülü’nü kazandı.

FİLMİN KONUSU

Selman Nacar’ın yazıp yönettiği "Tereddüt Çizgisi"nde, avukat Canan’ın masum olduğuna inandığı ve uzun süredir savunduğu bir cinayet zanlısının hüküm duruşması gününde kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalmasının hikayesi anlatılıyor. Filmin başrolünde Tülin Özen yer alırken ona Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Vedat Erincin, Erdem Şenocak eşlik ediyor.

İlk filmi "İki Şafak Arasında" ile ulusal ve uluslararası festivallerden birçok ödül kazanan Selman Nacar’ın ikinci uzun metrajlı filmi Tereddüt Çizgisi, Venedik Film Festivali'nin resmi yarışma seçkisi olan Orizzonti Bölümü’ne kabul edilmişti. 

Tereddüt Çizgisi filmi ödüle doymuyor - 1

"Tereddüt Çizgisi", dünyanın önde gelen festivallerinden Zürih Festivali’nin ana yarışma bölümünden En İyi Film ödülüyle dönmüştü. Dünyanın dört bir yanından öne çıkan 14 keşif filminin yarıştığı bölümde yer alan "Tereddüt Çizgisi", en iyi film ödülüne verilen Golden Eye Ödülü’nü kazandı.

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