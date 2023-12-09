Tereddüt Çizgisi filmi Brüksel Akdeniz Film Festivali'nde En İyi Film seçildi

Dünya prömiyerini 80. Venedik Film Festivali’de yapan Selman Nacar’ın yeni filmi Tereddüt Çizgisi filmi, 23. Cinemed Brüksel Akdeniz Film Festivali’nin ana yarışma bölümünde En İyi Film ödülünü kazandı.

Tereddüt Çizgisi filmi Brüksel Akdeniz Film Festivali'nde En İyi Film seçildi

Selman Nacar’ın yazıp yönettiği Tereddüt Çizgisi, Akdeniz sinemasına odaklanan 23. Cinemed Brüksel Akdeniz Festivali’nin ana yarışma bölümünde En İyi Film ödülünü kazandı.

Filmde, Avukat Canan’ın masum olduğuna inandığı ve uzun süredir savunduğu bir cinayet zanlısının hüküm duruşması gününde kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalmasının hikayesi anlatılıyor. Filmin başrolünde Tülin Özen yer alırken kendisine Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Vedat Erincin, Erdem Şenocak eşlik ediyor.

Tereddüt Çizgisi filmi Brüksel Akdeniz Film Festivali'nde En İyi Film seçildi - 1

Tereddüt Çizgisi’nin çekimleri 2022 yılında Uşak’ta gerçekleştirildi.

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