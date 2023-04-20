Terminatör serisinin yıldızı Arnold Schwarzenegger kitap çıkarıyor

OKUYUCULARA İLHAM OLACAK



Bir dönem Kaliforniya Eyaleti Valisi olarak görev yapan ünlü oyuncu, kitabında okuyuculara hayatından örneklere vererek onlara ilham olmayı hedefliyor. Kitabında girişinde "Dünyanın en iyi vücut geliştiricisi. Dünyanın en çok kazanan oyuncusu" gibi ifadeler yer aldı.