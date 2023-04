Terminatör serisinin yıldızı Arnold Schwarzenegger kitap çıkarıyor

"Cehennem Melekleri", "Batman ve Robin" ve "Komando" gibi filmlerle tanınan Avusturya doğumlu Amerikalı oyuncu Arnold Schwarzenegger, kitap çıkarıyor. Terminatör serisindeki rolüyle akıllara kazınan oyuncu, "Be Useful: Seven Tools For Life" adındaki kitabında hakkında bilinmeyenleri paylaşacak.

Yıl sonuna doğru kitabını piyasaya çıkaracağını duyuran 75 yaşındaki oyuncu, kitabı için "Babam hep işe yarayan bir insan olmamı öğütlerdi. İnsanlar, onlara verdiğim tavsiyelerin işe yaradığını söylediğinde hayat felsefemin ve kurallarımın yararlı olduğunu gördüm" dedi. OKUYUCULARA İLHAM OLACAK



Bir dönem Kaliforniya Eyaleti Valisi olarak görev yapan ünlü oyuncu, kitabında okuyuculara hayatından örneklere vererek onlara ilham olmayı hedefliyor. Kitabında girişinde "Dünyanın en iyi vücut geliştiricisi. Dünyanın en çok kazanan oyuncusu" gibi ifadeler yer aldı.