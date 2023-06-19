Terminatör'ün yıldızlarından Linda Hamilton Stranger Things kadrosunda

"Terminatör" serisindeki "Sarah Connor" rolüyle tanınan 66 yaşındaki Linda Hamilton, Stranger Things'in kadrosuna katıldı.

Terminatör'ün yıldızlarından Linda Hamilton Stranger Things kadrosunda

Başrollerini Millie Bobby Brown'ın yanı sıra Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer ve Noah Schnapp'in paylaştığı "Stranger Things" dizisinin son sezonuna yeni bir oyuncu dahil oldu.

"Terminatör" serisindeki "Sarah Connor" karakterine hayat veren Linda Hamilton, kadroya dahil oldu.

Terminatör'ün yıldızlarından Linda Hamilton Stranger Things kadrosunda - 1

KARAKTERİN DETAYLARI GİZLİ TUTULUYOR

Henüz dizide hangi karakteri canlandıracağı belli olmayan Hamilton'ın yeni rolünün "Sarah Connor"a saygı duruşunda bulunacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Linda Hamilton'ın dizide yer almasının sürpriz olması için ayrıntılar gizli tutuluyor.

"Stranger Things" dizisinin 5. sezon çekimleri, senarist grevi nedeniyle durduğu için yayın tarihi belli değil.

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