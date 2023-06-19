Terminatör'ün yıldızlarından Linda Hamilton Stranger Things kadrosunda

KARAKTERİN DETAYLARI GİZLİ TUTULUYOR

Henüz dizide hangi karakteri canlandıracağı belli olmayan Hamilton'ın yeni rolünün "Sarah Connor"a saygı duruşunda bulunacağı tahmin ediliyor.



Öte yandan Linda Hamilton'ın dizide yer almasının sürpriz olması için ayrıntılar gizli tutuluyor.



"Stranger Things" dizisinin 5. sezon çekimleri, Hollywood senarist grevi nedeniyle durduğu için yayın tarihi belli değil.