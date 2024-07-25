Ters Yüz 2 tüm zamanların en çok hasılat yapan animasyon filmi oldu

Disney ve Pixar imzalı "Ters Yüz 2", 14 Haziran'da vizyona girdi. 2015 yapımı Ters Yüz'ün devam filmi, gişede büyük bir başarı elde etti.

2024 yılında, dünya çapında bir milyar dolar hasılat sınırını geçen ilk film olan "Ters Yüz 2" vizyona girmesinden bir ay sonra yeni bir rekora imza attı.

Ünlü animasyon stüdyosu Pixar'ın en çok kazanan filmi ve 2024'te en çok hasılat elde eden film gibi başarılar elde eden "Ters Yüz 2" bu kez yeni bir başarıya imza attı.