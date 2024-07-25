Ters Yüz 2 tüm zamanların en çok hasılat yapan animasyon filmi oldu

Disney ve Pixar imzalı "Ters Yüz 2", 14 Haziran'da vizyona girdi. 2015 yapımı Ters Yüz'ün devam filmi, gişede büyük bir başarı elde etti.
2024 yılında, dünya çapında bir milyar dolar hasılat sınırını geçen ilk film olan "Ters Yüz 2" vizyona girmesinden bir ay sonra yeni bir rekora imza attı.
Ünlü animasyon stüdyosu Pixar'ın en çok kazanan filmi ve 2024'te en çok hasılat elde eden film gibi başarılar elde eden "Ters Yüz 2" bu kez yeni bir başarıya imza attı.
TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK HASILAT YAPAN ANİMASYON FİLMİ
"Ters Yüz 2", Frozen 2'yi geçerek tüm zamanların en çok hasılat yapan animasyon filmi oldu.
Artık bir ergen olan ve çok daha çılgın, kişiselleştirilmiş duygularla uğraşmak zorunda olan Riley'nin maceralarını konu alan filmin toplam hasılatı dünya çapında şu ana kadar 1,462 milyar dolar hasılat elde etti.
Böylece hala vizyonda olan "Ters Yüz 2", 2019 yapımı Frozen II'nin 1,453 milyar dolarlık hasılatını geride bıraktı.
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