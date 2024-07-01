Ters Yüz 2 rekor sürede 1 milyar dolar hasılata ulaştı: Animasyon tarihine geçti

Disney ve Pixar imzalı Ters Yüz 2 (Inside Out 2) rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Film, 2024 yılında 1 milyar dolar hasılata ulaşan ilk film oldu ve yılın en çok kazanan filmi oldu.

19 günde dünya çapında 1 milyar dolar hasılata aşan Ters Yüz 2, bu hasılata ulaşan 11 animasyon filminin arasına girmeyi başardı. Diğer filmlerin hepsi Disney imzası taşıyor.



"BARBIE"DEN BU YANA BİR İLK



Film, geçtiğimiz yıl temmuz ayında vizyona giren Barbie'den (162 milyon dolar) bu yana en büyük açılış hasılatını (151 milyon dolar) elde eden film olmuştu.

Film aynı zamanda, ilk Ters Yüz (2015) filminin gişe hasılatını (859 milyon dolar) da geride bıraktı.

